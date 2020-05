Arjan uit Epe brengt vanaf oprit uitgesteld eerbetoon aan Canadese bevrijders

Normaal gesproken blaast Arjan Dijkgraaf het taptoe-signaal in Oene. Vanavond staat de muzikant op de oprit van zijn huis in Epe. Alleen. Met het ‘Blijf thuis!’-advies wordt het een bijzondere Dodenherdenking. Zeker voor de Oude Wisselseweg.

,,Het riedeltje ken ik wel. Dat heb ik vaak gespeeld", zegt Dijkgraaf nuchter. ,,Toch wordt dit anders. Ik sta helemaal alleen, de stilte, de beladen sfeer... Het wordt een uitdaging, maar het is mooi dat de herdenking op deze manier kan doorgaan. Zo gebeurt toch nog iets plechtigs in deze buurt.”

Eerbetoon aan bevrijders

Dat Dijkgraaf vanavond om 19.58 uur eerst het taptoe-signaal blaast en na twee minuten stilte het Wilhelmus inzet, is te danken aan Henk Scholten. De buurman kijkt maandenlang uit naar deze periode in het jaar. Vooral de maand april. Met erebogen, vlaggetjes en een grote optocht met militaire voertuigen wil hij 75 jaar bevrijding groots vieren. ,,Er was echt saamhorigheid in de buurt", vertelt de kartrekker twee weken later. Dan somberder: ,,We zijn voor 98,5 procent klaar. Maar door corona kon het niet doorgaan. Heel jammer.”

De teleurstelling vindt zijn oorsprong in januari 2018. Een storm richt een ravage aan onder ruim vijftig zilveresdoorns langs de Oude Wisselseweg. Met de bomen verdwijnen ook de Maple Leafs uit de straat. Zo heten de bladeren in de vorm van een kroon. Ook bekend als symbool op de Canadese vlag. De zilveresdoorns zijn in 1946 gepland als eerbetoon aan de bevrijders van het Veluwse dorp.

De Oude Wisselseweg ná de storm in januari 2018.

Op aandringen van bewoners keren de esdoorns terug. In het afgelopen jaar wordt de straat flink onderhanden genomen. En in een rap tempo. Zo kan met de bevrijding ook de grondige renovatie van de Oude Wisselseweg gevierd worden. Maar dat loopt dus anders. Desalniettemin vindt Scholten: ,,Het is een échte laan geworden. Prachtig. Het feest hebben we in de wacht gezet tot eind augustus of volgend jaar april.”

Extra dimensie

Toch knaagt het bij Scholten. Blijft in het jubileumjaar een eerbetoon uit aan de Canadese bevrijders? Een kans ziet hij in de oproep van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, dat muzikanten oproept om thuis het taptoe-signaal en Wilhelmus mee te spelen. ,,Direct heb ik contact gezocht met mensen die een instrument bespelen en Arjan Dijkgraaf wilde het wel doen. Ik hoop dat veel mensen naar buiten komen en ook meezingen. De dodenherdenking heeft door corona een extra dimensie.”

Daar is dijkgraaf het mee eens. ,,Ik denk echt dat op veel meer plekken muzikanten in hun tuin gaan meespelen. Het is een mooi eerbetoon en mensen hoeven er niet voor bij elkaar te komen. Ook niet in de straat. Het geluid van mijn trompet en bugel draagt zo ver de wijk door dat veel mensen mij goed kunnen horen. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn.”

Arjan Dijkgraaf met buchel