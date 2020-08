Auto en fiets blijven ook in september verboden in centrum van Epe en Vaassen

VIDEO Fotograaf Frank krijgt ineens een zeldzaam wit hert voor zijn lens bij Vaassen: 'Ik wist tot gisteren niet eens dat die bestonden’

18 augustus Apeldoorner Frank de Graaf wist maandagavond in het bos bij Vaassen een wit hert te filmen. Maar hoe bijzonder is het eigenlijk om zo'n exemplaar in het wild te spotten?