Auto en fiets deze zomer verboden in centrum van Epe en Vaassen

Video Coronadruk­te wordt kapper Henk (69) te veel: na 53 jaar sluit hij zaak in Epe

26 mei De telefoon blijft maar gaan. Reserveringen stromen binnen. Het werk loopt kapper Henk Voskuil (69) over de schoenen. Dus neemt hij een abrupt besluit: per direct sluit zijn salon aan de Beekstraat in Epe. Een monoloog over hoe na 53 jaar een betaalde hobby door corona een betaalde nachtmerrie wordt.