Auto en tractor slaan over de kop, grote ravage op Elburgerweg bij Epe

Video Vrachtwa­gen­chauf­feur rijdt personenau­to aan gort op kruispunt in Emst: één gewonde

5 juni Bij een verkeersongeval tussen een vrachtwagen en een personenauto in Emst is vanmiddag één gewonde gevallen. De vrachtenchauffeur zag de Opel Insignia over het hoofd en ramde het voertuig vol in de linkerzijde.