Auto raakt van de weg en botst frontaal op boom in Epe: inzittenden gewond

Supermarkt in Epe heeft dagtaak aan oppakken winkeldie­ven: ‘Ze lopen zo met 120 euro aan koffie de winkel uit’

17 januari Erwin van Andel is het meer dan zat. Vrijdag betrapte hij voor de vijfde keer in vijf dagen tijd een winkeldief in zijn Jumbo-supermarkt in Epe. Boos schreef hij op Facebook hoe hij met zijn personeel en enkele omstanders de betrapte dief in bedwang moest houden. ,,Het wordt echt te gek. En ze worden steeds brutaler.”