Auto's botsen hard op elkaar in Epe; bestuurder naar ziekenhuis

Opnieuw ophef over kiosk Epe: shovel maakt plek al vrij terwijl er nog zeven rechtsza­ken lopen

Epe maakt zich schuldig aan onbehoorlijk bestuur. Dat stelt John van Barneveld, de man die decennialang een kiosk had bij het Eper hertenkamp totdat de gemeente die liet slopen. Een stuk of zeven rechtszaken lopen daar nog over, zegt hij, maar nog voor ‘het recht heeft gesproken’ wordt de bouw van een nieuwe kiosk al voorbereid. ,,Schandalig.’’