Auto's vallen uit de lucht tijdens 112-event in Vaassen

Het 112-evenement dat op zaterdag 6 oktober in Vaassen wordt gehouden, belooft volop spektakel te bieden aan bezoekers. Zo zal een hijskraan auto's van grote hoogte laten vallen om een frontale botsing met een snelheid van vijftig kilometer per uur na te bootsen.

De Brandweer Vaassen is de grote organisator achter het 112-event dat wordt gehouden aan de Laan van Fasna. Behalve het bijzondere 'auto's gooien' worden er die zaterdag tal van demonstraties gehouden in samenwerking met de landelijke politie, de ambulancediensten, de landelijke brandweer, ProRail, Rijkswaterstaat, de Reddingsbrigade, Defensie, bergers en leveranciers van specialistisch gereedschap zoals Holmatro en 3M. Eerder werd al bekendgemaakt dat een crashtender in actie komt. Een crashtender is een gigantisch voertuig dat in actie komt bij rampen op vliegvelden. Ook oudere versies van de crashtender zullen in Vaassen te bezichtigen zijn voor publiek, dat zo kan zien welke zaken zoal voor handen zijn in zo'n voertuig.

Werving

De doelstelling van het 112-event is en blijft in de eerste plek toch het werven van nieuwe mensen voor de verschillende hulpdiensten. Het motto is: 'welk pak past jou?’ Omdat het spreekwoord luidt: jong geleerd is oud gedaan, zorgt de brandweer Vaassen tijdens het event voor een speciaal brandweerdiploma voor kinderen die het landelijke 112-event bezoeken. Ze kunnen het diploma behalen bij de verschillende activiteiten op de dag.