Auto’s verdwijnen snel van Marktplein in Vaassen voor terrassen

De afspraak is dat op het Marktplein alleen seizoensparkeren is toegestaan. Dat betekent: auto’s mogen alleen in de herfst en winter het plein op. In het voorjaar en in de zomer is het Marktplein voor de terrassen. Maar door de coronacrisis is alles anders. ‘Seizoensparkeren moet groeien in overleg met de ondernemers. Omdat geen terrassen in gebruik zijn, is het seizoensparkeren nog niet uit de verf gekomen’, schrijven B en W van de gemeente Epe.