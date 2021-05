Auto via duiker bij Oene de sloot in gelanceerd, van inzittenden ontbreekt ieder spoor

VIDEOBrandweer en politie stonden vanavond voor een raadsel door een zwaar beschadigde auto in een sloot bij Oene. Het voertuig was via een duiker op de Middendijk bij Oene gelanceerd waarna het in de sloot terecht was gekomen, maar van de bestuurder ontbrak ieder spoor.