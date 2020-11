Autobrand op A50 bij Epe: verkeer in de file

poll Culturele sector Veluwe gaat moedeloos voorwaarts na nieuwe ‘lockdown’ bioscopen, theaters en musea

3 november Wat we al verwachtten is nu waarheid: de theaters, bioscopen en musea moeten de komende twee weken op slot van het kabinet. Dat liet premier Rutte zojuist weten. De betrokken Veluwse partijen, draaien donderdag met pijn in het hart de deuren weer op slot, zo blijkt uit de eerste reacties. ,,We zijn zo klaar met dat gejojo.’’