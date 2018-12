Automobilist gewond door botsing met boom langs Soerelseweg bij Epe

Bierkrat­schui­ven blijkt enorm feest bij Epe on Ice

23 december Het was bierkrattenavond, zaterdag in de tent van Epe on Ice. Maar liefst driehonderd bezoekers en deelnemers volgden door mist en rook de grillige weg van de bierkratten, die over het kunstijs in het Eper dorpscentrum gleden.