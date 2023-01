Barbecue met Zwolse vriend eindigt in bloedbad: Ronny uit Epe met 32 messteken om het leven gebracht

Mysterie rond misdrijf in Epe: ‘Hij woonde hier zo kort dat nog niemand hem kende’

Een week nadat een 51-jarige Epenaar dood werd aangetroffen in zijn woning in Epe, tast de buurt in het duister over wat voorafging aan dit misdrijf. Burgemeester Tom Horn van Epe gaat deze week in gesprek met bewoners in de wijk om te horen wat de impact van deze gebeurtenis is.

9 juni