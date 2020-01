Basisscholen zien wel heil in cameratoezicht door gemeente Epe om vandalisme tegen te gaan

Ruim 15.000 euro vuurwerk­scha­de op Noord-Veluwe na ‘rustige jaarwisse­ling’

8 januari Een week na de jaarwisseling hebben de meeste gemeenten op de Noord-Veluwe de balans opgemaakt van de schade die is aangericht aan gemeentelijke eigendommen. In totaal werd voor meer dan 15.000 euro schade aangericht aan met name prullenbakken en verkeersborden.