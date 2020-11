Bedrijventerrein in Vaassen breidt uit: ruimte voor 14 bedrijven

Dit prinsen­paar mag nog een jaar blijven, maar op de elfde van de elfde denkt bijna niemand aan carnaval in Vaassen

11 november Vandaag is het de elfde van de elfde. Maar in Vaassen denkt vrijwel niemand aan carnaval. Waar het dorp in deze periode normaal gesproken stuitert van opwinding is het nu rustig. Dat merkt ook het prinsenpaar, dat nog een jaar ‘de mooiste erebaan’ heeft. Bij hoge uitzondering.