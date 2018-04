‘Beekhorst heeft faillissement aan zichzelf te danken’

De gemeente wil niet dat recreatieparken permanent worden bewoond of worden bewoond door arbeidsmigranten. In november 2016 begon ze in samenwerking met de politie een grote handhavingsactie die uitmondde in diverse dwangsommen aan het adres van Van Zuuk. ,,Ondanks diverse aanmaningen is hij gewoon doorgegaan migranten aan te trekken”, aldus jurist handhaving P. de Jonge. ,,Hij heeft zichzelf in deze situatie gemanoeuvreerd.”

Huisvesting

Noodsituatie

De gemeente ziet niets in het opschorten van de executie. Na de zaak bij de rechtbank volgt misschien wel weer hoger beroep en vragen ze weer opschorting. Het is nu klaar, aldus de jurist. ,,We willen ook aan andere parken het signaal geven: let op, dit tolereren we niet.” Hij benadrukte dat ook andere recreatieparken waar arbeidsmigranten wonen of waar permanente bewoning is worden aangepakt. De Beekhorst was het grootste probleempark, stelde hij. Daarom is daar begonnen. ,,We hebben niet de capaciteit om alles tegelijk aan te pakken.”