Beelden uit vliegtuig tonen schade door aangestoken branden op Veluwe

Willy Jon­ker-Roer­sen uit Vaassen koninklijk onderschei­den

17:01 Willy Jonker-Roersen uit Vaassen is donderdagmiddag in haar woonplaats benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In dorpscentrum De Wieken kreeg zij door burgemeester Hans van der Hoeve de koninklijke onderscheiding opgespeld.