Begrip Ten Raa uit straatbeeld Epe

De showrooms in Epe zijn leeg. Er staan geen auto's meer op de stoep voor het pand aan de Hoofdstraat. Het is even wennen, maar de vroegere garage van Ten Raa, die vooral met de merken Renault en Skoda werkte, is definitief ter ziele.

De reden voor de sluiting is kort en krachtig. Henny Wolbers, directeur van Wolbers en Segerink in Apeldoorn: ,,We hebben het vijf jaar geprobeerd in Epe. Maar gebleken is dat er in Epe onvoldoende capaciteit is om het filiaal economisch interessant te maken. Dus trekken we ons terug.''

Service

De klanten in Epe en omgeving worden door Wolbers en Segerink in de toekomst bediend met een uitgebreide haal- en brengservice. Voor service en onderhoud wordt uitgeweken naar de filialen in met name Apeldoorn en Harderwijk. Wolbers: ,,Ons vertrek uit Epe heeft geen gevolgen voor de werkgelegenheid van ons personeel. Onze drie mensen uit Epe, zijn ondergebracht bij onze andere filialen.''