Behandeling moordzaak Merzifonoglu uit Vaassen uitgesteld

De rechtbank in Zuthpen heeft de strafzaak rondom de in 2017 doodgeschoten drugsdealer Samet Merzifonoglu uit Vaassen aangehouden.

Advocaten van de vijf verdachten krijgen twee weken om te beslissen of ze extra vragen willen stellen aan forensische experts over de omstandigheden van de moord.

Carpool

Merzinfonoglu werd op een carpoolplaats nabij Vaassen doodgeschoten toen hij 100 gram cocaïne probeerde te verkopen aan Zwollenaar Wilco K. en Leeuwarder Kenneth K. Deze deal eindigde gewelddadig nadat er onenigheid ontstond en beide partijen begonnen te schieten.

Onduidelijk

Het is echter volledig onduidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is voor de dood van de jongeman uit Vaassen. Was het zijn maatje Ilyas M. die al wegrennend op hun tegenstanders schoot? Of waren K. en K. die ondersteuningen kregen van een andere Zwollenaar Naigel F. en Leeuwarder Clinton K.?

Drie wapens

Van de drie afgevuurde wapens had elk een andere kaliber. Maar volgens de vandaag opgeroepen forensische wapendeskundige en patholoog anatoom is er onvoldoende forensisch bewijs om aan te tonen uit welk wapen de fatale kogel is afgevuurd.

Schotwond

Er is geen kogel teruggevonden. En aan de grootte van de schotwond is volgen beide deskundigen niet te bepalen wat de grootte is van het kaliber van de munitie.

Schotresten

Toch, zo bleek tijdens de zitting, waren er schotresten op de kleding van Merzinfonoglu gevonden die naar een bepaald wapen wijzen. Maar schotresten bleken juist niet de expertise van de aanwezige wapendeskundige.