Bejaarde uit Vaassen krijgt taakstraf voor mishandeling met wijnglas

VIDEO Sophie (15) uit Epe met zakdoekjes in haar schoenen naar finale van modellen­wed­strijd

10 oktober Sophie Lamers (15) uit Epe veroverde afgelopen weekend een plekje in de finale van de prestigieuze modellenwedstrijd Elite Model Look. Dat deed ze in de veel te grote schoenen van haar moeder, opgevuld met zakdoekjes.