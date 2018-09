Bekritiseerde afvalpilot in Epe maanden uitgesteld

De proef rondom een andere manier van afvalinzameling in Oene en Vaassen is uitgesteld. Het college van de gemeente Epe stelt dat er eerst 'extra communicatie inspanningen' noodzakelijk zijn en dat de pilot daarom pas op 1 januari 2019 van start gaat.

Een brief van de gemeente Epe over een pilot voor een andere manier van afvalinzameling, zorgde de afgelopen weken in de dorpen Oene en Vaassen voor verbijstering, irritatie en bovenal een rits aan vragen. Niet alleen door organisaties en inwoners, maar ook vanuit de politiek. De plaatselijke fractie van het CDA stelde schriftelijke vragen en wethouder Jan Aalbers moest afgelopen donderdag ook al tekst en uitleg geven over het onderwerp tijdens de raadsvergadering.

Lees ook PREMIUM Verbijstering over afval-proef gemeente Epe Lees meer

Vorig jaar is besloten tot een proef met betere afvalscheiding over te gaan. Dit vindt plaats in delen van Oene en Vaassen. De ‘proefhuishoudens’ zouden vanaf midden oktober, een jaar lang, een zogeheten BEST-tas, waarin overbodige boeken, elektronica, speelgoed en textiel kunnen worden verzameld en worden opgehaald krijgen. Voor oud-papier zou er een blauwe container komen en de grijze container voor restafval wordt dan ingenomen. Resterend afval moeten burgers tijdens de proef zelf wegbrengen naar containers. Hiermee denkt Epe in de toekomst 115 kilo restafval per inwoner per jaar (van 190 naar 75 kilogram) te besparen.

Verandering

De deelnemers aan de pilot werden middels een brief geïnformeerd. Wethouder Aalbers erkende donderdag al dat er hierop veel onrust was ontstaan en 'dat niet elke verandering even goed landt'. Daarnaast was de brief volgens hem pas het begin van het informeren en zouden er nog vele communicatie-uitingen volgen.