Bermen in Vaassen opruimen: Resultaat verbijstert vrijwilligers

interview + video Als burgemees­ter van Epe moet Van der Hoeve soms op z’n handen zitten: ‘Mensen maken het heel persoon­lijk’

11:30 Van topambtenaar naar burgemeester. In de nadagen van zijn carrière maakte Hans van der Hoeve (67) de voor hem ultieme stap. Hij belandde in de streek waar hij als kleine jongen is opgegroeid, alsof het zo moest zijn. Komende week neemt hij na negen jaar afscheid van de gemeente Epe. Wij spreken hem over een enerverende periode en lichten er drie gebeurtenissen uit. ,,Ik heb wel eens nachten wakker gelegen.”