Bestuurder vliegt met auto uit de bocht en komt ondersteboven tot stilstand

Komt er nou wel of niet een ‘senioren­pa­ra­dijs’ in Vaassen?

6 augustus De mogelijke komst van seniorenwijk SprenghenParc in Vaassen houdt de gemoederen flink bezig. Bijna 400 buurtbewoners zijn tegen de komst en dienden een petitie in. Daarna hoorden ze niets meer over de status van het project. ,,Maar’’, verzekert SprenghenParc-voorvechter Ton Essenstam: ,,Dat park komt er absoluut.’’