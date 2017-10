Bewijs tegen brandverdachten Epe is erg mager, zeggen advocaten

Magertjes

Advocaat Boeve uit Putten had meer dan een dun dossier verwacht over Epenaar Van W. De 34-jarige werd ‘met veel bombarie door een arrestatieteam’ in zijn eigen huis in de boeien geslagen. Maar de politie presenteerde een nogal magere bewijstlast, stelt Boeve. ,,Kort gezegd: ze waren op het verkeerde moment op de verkeerde plek.’’

Vissen

K. hoorde vorige week donderdagochtend brandweersirenes, hij fietste net zelf door het dorp. Vahl: ,,Toen hij bijna thuis was, kwam een tweede wagen hem voorbij. Hij is er toen achteraan gefietst.’’ Hij niet alleen, er stonden meer mensen te kijken hoe een chalet op camping de Koekamp in vlammen opging. De politie hield hem toen al in de gaten. Vahl: ,,Ik heb de rechter-commissaris uitgelegd dat als je naar de tijdlijn kijkt, mijn cliënt die brand van donderdag niet eens gesticht kon hebben.’’ En: ,,De politie heeft ruimte genoeg gehad voor het onderzoek. Kleding, handen, een telefoon. Als ze meer hadden gehad, dan waren beide mannen echt niet vrijgelaten.’’ De advocaat uit Barneveld houdt het op een ‘vis-expeditie’ van de politie. Een donkerbruin vermoeden van wie de dader zou kunnen zijn, aanhouden en de boel doorzoeken in de hoop op het vinden van bewijzen.

De brand van dinsdagochtend, opnieuw op camping de Koekamp, was een ‘cadeautje’ voor de twee Epenaren die op dat moment nog in de cel zaten, zegt Vahl. Formeel pleit het ze niet vrij - er zijn tenslotte zeven branden in een serie daarvoor die de politie onderzoekt. Boeve: ,,En formeel zijn ze nog verdachte in dit onderzoek, maar het lijkt mij dat hun zaak snel wordt geseponeerd.’’

Nog steeds verdacht

Is Epe nu terug bij af? Dat is niet de conclusie die woordvoerder Simen Klok van de politie Oost-Nederland trekt. ,,Hun aanhouding was het resultaat van recherche-onderzoek en extra toezicht. Ze zijn nog verdachte in het onderzoek, dus inhoudelijk kunnen we er niets over zeggen.’’ In Epe heerst het gevoel dat het speurwerk weer van voren af aan kan beginnen nadat de twee verdachten vrij zijn gelaten. ,,Daar kan ik alleen op zeggen dat ze nog verdachte zijn. Je kan niet zeggen dat wij ernaast zaten, want het onderzoek is nog niet afgerond.’’