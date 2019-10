Bewoners Schaveren: ‘Epe, staak strijd tegen bijgebouwen buitengebied’

Een groep bewoners van buurtschap Schaveren roept de gemeente Epe op te stoppen met haar ‘zero-tolerance-strijd’ tegen bijgebouwen in het buitengebied. ‘Wij lopen het risico op grote financiële consequenties en een aanzienlijk verlies van waarde van onze huizen en woongenot’, schrijven zij in een brief aan het college van B&W.

Vorige maand meldde deze krant dat tientallen huiseigenaren in de buurtschap Schaveren van de gemeente te horen gekregen dat ze hun bijgebouwen - schuurtjes, carports, tuinhuizen - moeten verwijderen. Dit zette Albert en Jennifer Kleijn, die een recreatiewoning bezitten in het gebied, ertoe hun buren op te roepen in verzet te komen.

Inmiddels is er een belangenclub gevormd, bestaande uit vier personen. In een lijvige brief drukt zij het Eper college op het hart de strijd tegen bijgebouwen in Schaveren te staken. Gebeurt dat niet, dan zit er volgens de bewoners niets anders op dan de gang naar de rechter te maken. ‘Al zouden wij de juridische weg liever vermijden en er in goed overleg uitkomen’.

Driftig bouwen

Huiseigenaren in Schaveren hebben hun lapjes grond de afgelopen decennia driftig vol lopen bouwen. Van veranda’s tot schuurtjes en van houthokken tot carports. ,,Dat is zo gegroeid’', zei Jennifer Kleijn vorige maand tegen deze krant. ,,De gemeente liet het op z’n beloop, met als gevolg dat er op den duur steeds meer bijgebouwen verrezen. Want als de buurman een schuurtje neer kan zetten, zonder daar een vergunning voor aan te vragen, dan kun je dat zelf toch ook?’'

De gemeente Epe wil dus met terugwerkende kracht paal en perk stellen aan deze uitbreidingen. Meerdere huiseigenaren zijn al begonnen met het afbreken van hun bijgebouwen. Daar willen de vier leden van de pas opgerichte belangenclub echter niets van weten.

Bijgebouwen zijn ‘hard nodig’

‘Woonhuizen mogen meegroeien met de behoeftes van deze tijd’, schrijven Ellen Berends en Nicolaas Vergunst en Albert en Jennifer Kleijn. ‘Alleen voor recreatiewoningen wordt er geen rekening mee gehouden dat een huishouden tegenwoordig ook koffiezetapparaten omvat, koel-vriescombi’s, witgoed, bladblazers, parasols, tuinkussens en afvalscheiding’

De huiseigenaren betogen dat zij de bijgebouwen keihard nodig hebben om al deze spullen in op te slaan. ‘Moeten we de kruiwagens, het elektrisch tuingereedschap, verschillende soorten fietsen, ladders en aanhangwagentjes dan aan kettingen onder zeildoek in het bos vastleggen? Wordt het boskarakter van Schaveren daar niet door verpest?’

Gemeente leeft regels na