Bewoners van 36 huizen in Epe krijgen nieuwe huurbaas: Gaan zij meer betalen?

Video De regels worden soepeler, dus geeft dit populaire café in Epe een (bescheiden) feestje in crisistijd

1 juli Een grand café zonder doelgroep. Dat is Cornelis op de Markt in Epe, vinden uitbaters Mischa Steenhuis en Nicole Kwakkel. Geschikt voor een zakenlunch van snelle jongens in nette pakken én voor de boer op klompen die trek heeft in een gehaktbal. De populaire horecazaak in het voormalige gemeentehuis bestaat vijf jaar. En dat wordt dit weekend gevierd.