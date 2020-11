Bezem door De Bosrand in Vaassen: park wordt uitgebreid met pannenhoekenhuis

Gesnotter van de gastouder is uitdaging voor papa's, mama's en opvangbu­reaus: kindjes lastminute onderbren­gen is een sport geworden

1 november Keelpijn of gesnotter, het is de schrik van elke gastouder. Want klachten betekenen geen kindjes, geen werk en dus geen inkomen. En voor vaders en moeders is het een aanslag op het improvisatievermogen: waar kan het kroost à la minute heen? Corona en gastouderopvang blijken een kwetsbare combinatie.