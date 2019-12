Bezem door sportpark Oosterhof in Vaassen: ‘vernieuwing is noodzakelijk’

Stel dat vakantie­huis in Wissel bezit is controles gemeente spuugzat: ‘laat ons met rust’

4 december Al jaren worden Mia Westland en haar man Jan Rorije, die een recreatiewoning bezitten in Wissel, op de huid gezeten door de gemeente Epe. Het stel zou namelijk permanent in een vakantiehuisje wonen, wat niet is toegestaan. ,,Maar daar is niets van waar’’, claimt Westland. ,,De gemeente Epe slaat door.’’