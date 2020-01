Bibi (8) uit Epe wil na twee jaar schommels terug in speeltuin

Alsof het de dag van gisteren is. Bibi Labree - Carboni kan zich de mooie avonden in de speeltuin om de hoek nog goed herinneren. Hoe kinderen uit de buurt van de Midachten en Laar Enk in Epe-Noord bij elkaar komen, samen schommelen en gezellig kletsen. Even zonder ouders in de buurt. ,,Het was een soort ontmoetingsplek", zegt ze.