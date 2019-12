Bibliotheek Vaassen hoopt over jaar te verhuizen naar vervloekte Wielinklocatie

Krijgt Vaassen twaalf appartemen­ten op plek van Welkoop?

20 december De Welkoop in Vaassen wil verhuizen. Dat vindt de gemeente Epe prima, want zo ontstaat ruimte voor twaalf appartementen. Het gaat om ‘dure’ huisvesting voor senioren. Die zijn op zijn vroegst in 2022 klaar.