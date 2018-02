Bij carnaval mishandelde agenten in Vaassen waren in burger

ChristenUnie wil ook in Vierhouten schaapskudde

14 februari Naast de schaapskudde in Elspeet zou er ook een kudde moeten komen in Vierhouten. Dat vindt de ChristenUnie in de gemeente Nunspeet. ,,De paarse heide is langzaam aan het verdwijnen'', zegt Henk van Vliet: ,,Daar moeten we iets aan doen. Begrazing door schapen maakt de heide minder kwetsbaar en dus vitaler.’'