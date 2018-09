Bij Kommak in Vaassen heeft een vluchteling soms genoeg aan een blik

Soheila Yousefi begon haar organisatie in 2003. Kommak (Iraans voor 'hulp') biedt begeleiding in zorg aan migranten en vluchtelingen, door bijvoorbeeld dagbesteding of extra taallessen, maar ook professionele zorg. ,,We hebben zeventien talen in huis", vertelt Yousefi. Hoewel de voertaal van de organisatie Nederlands is, is het soms prettig of noodzakelijk om gesprekken in je moedertaal te kunnen voeren, weet ze.