Bijna helft kantoorruimte in Epe heeft een te laag energielabel

Weer een buurt die zich overvallen voelt: hier een zonnepark? Omwonenden in Wapenveld bezorgd

Na de gemeente Epe is er nu ook in buurgemeente Heerde consternatie over plannen voor een zonnepark ter grootte van twintig voetbalvelden. Bewoners van het gebied langs de Grote Wetering bij Wapenveld maken zich zorgen over het vooruitzicht dat ze groene velden vol dierlijk leven moeten inwisselen voor al die zonnepanelen. ,,Zijn wij het afvalputje van de gemeente?’’