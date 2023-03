‘Bijzondere dag’ in Vaassen ondanks afgelasting: ‘Onbewust een extra motivatie’

met video & foto's Liesbeth (68) heeft meer dan 800 (!) barbies achter haar huis in Wapenveld: ‘Raak er nooit op uitgekeken’

Barbie bestond nog niet toen Liesbeth de Weerd (68) uit Wapenveld geboren werd. Maar toen ze op haar achtste haar eerste exemplaar in handen kreeg, sloeg de vonk gelijk over. Inmiddels heeft ze in haar eigen Barbie-museum meer dan achthonderd poppen tentoongesteld. ,,Ik raak er nooit op uitgekeken.’’