Boekhandelaar Jan overmeestert gewapende Blokker-overvaller in Epe

De man die maandag rond de middag de Blokker-winkel in het centrum van Epe heeft overvallen en daarbij een personeelslid bedreigde met een mes is kort na de overval aangehouden. Dankzij getuigen en een ondernemer.

De politie laat weten blij te zijn met de hulp van de getuigen en ondernemer, die de overvaller heeft aangehouden. De verdachte is maandagmiddag voor onderzoek overgebracht naar het politiebureau, waar hij in ieder geval de nacht van maandag op dinsdag heeft doorgebracht. De Eper vestiging van Blokker is maandagmiddag na de overval even gesloten geweest in verband met politieonderzoek.

Aanhouding

De winkel in de Hoofdstraat is maandag omstreeks 12.45 uur overvallen. De overvaller dreigde een personeelslid met een mes en eiste geld. Dat kreeg hij, waarop de verdachte de winkel uit vluchtte. Een alerte getuige informeerde buurman Jan Nijman van The Read Shop, die zich geen moment bedacht en achter de overvaller aanging om deze aan te houden. Dat lukte iets verderop in het centrum, waar de verdachte werd gesignaleerd.

Doortastend

Ondertussen was de politie gebeld, die even later de verdachte overnam van de ondernemer. ,,Iedereen kwam snel tot actie en iedereen hielp elkaar”, complimenteert de politie. De ondernemer van The Read Shop is wars van alle lof en kan kort zijn over zijn actie: ,,Als bij ons zoiets gebeurt, hoop je dat een ander ook zo alert en doortastend optreedt.”