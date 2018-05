Boerderij met rieten dak vat vlam in Emst

Eindelijk bier bij de bitterbal­len in Eper cafetaria & eethuis 't Snekkie

5 mei Het is er typisch één in de categorie ‘beter laat dan nooit’. Maar bij Cafetaria & Eethuis ’t Snekkie aan de Beekstraat 21 in Epe zijn ze dolblij. De vurig gewenste horecavergunning is binnen.