Bosch sluit het boek na 82 jaar in Epe: ‘Alles heeft zijn tijd’

Wat vader Bosch voor de oorlog begon, bouwt zijn zoon 82 jaar later af. Het karakteristieke pand Boekhandel Bosch aan de Hoofdstraat in Epe (nr. 117) is inmiddels verkocht en Bosch junior houdt uitverkoop tot eind van het jaar. Niet bekend is wat de toekomstige bestemming van het pand zal zijn, wel dat het aantal leegstaande winkelpanden in het centrum van Epe alsmaar groter wordt.

Voor kinderen is het een eldorado met speelgoed, miniatuur auto’s, puzzels. Voor ouderen is Boekhandel Bosch niet minder dan een plek om te kunnen onthaasten bij oude boeken, nostalgische Parker vulpennen en de lucht van inkt en papier. Maar vergis u niet, de afdeling Kantoorboekhandel is voorzien van de modernste kantoorbenodigdheden, ook al mag een flesje Tipp-Ex natuurlijk niet ontbreken. Wat heeft Boekhandel Bosch eigenlijk niet? Ja, hetgene dat op de lege schappen heeft gestaan en inmiddels met flinke kortingen is verkocht. Maar er is volgens Peter Bosch (68) nog genoeg om de winkel te bezoeken voordat de deur definitief sluit. Op het oog is het een soort Winkel van Sinkel waar van alles te koop is, ook al ontbreken hoeden, petten en damescorsetten.

Afgezwaaid

In het jaar 1937 begon Aart Bosch, geboren in 1914, op dezelfde plek een klein winkeltje dat hij 23 jaar in stand hield totdat hij in 1973 door een hartinfarct werd getroffen en zijn in 1951 geboren zoon Peter de zaak overnam, samen met zijn vrouw Elly Buitenhuis. Peter Bosch was kort daarvoor als dienstplichtig soldaat afgezwaaid en Elly nam ontslag als kraamzuster in het Liduïna ziekenhuis in Apeldoorn. Ook al was het werk in de winkel een soort hobby voor Peter en Elly Bosch, het waren wel lange weken van gemiddeld 60 uur.

Plakband

Boekhandel Bosch is geen doorsnee boekhandel maar één waar de klant volgens de eigenaren nog koning is. Niet iemand die binnenkomt en met een boek, een legpuzzel of een rolletje plakband weer weggaat na te hebben afgerekend. Bosch: ,,We maken graag een praatje met ze en helpen vaak bij het zoeken. Het is grappig om te zien dat ook de Veluwegangers de weg naar onze winkel weten te vinden en wij vaak al weten waar ze naar op zoek zijn.”

Peter en zijn vrouw Elly vinden het belangrijk om ook hun klanten in dit verhaal te betrekken en er op te wijzen dat Bosch Boekhandel vooral dankzij de trouwe klanten 82 haar heeft kunnen voortbestaan. Zijzelf vinden het na 42 jaar tijd om te nu te stoppen en niet langer te wachten. Bosch: ,,Alles heeft zijn tijd en we hebben al een paar jaar naar dit moment toegeleefd. We willen eerst een jaar van onze rust kunnen genieten, daarna met al onze kinderen en kleinkinderen op vakantie en het jaar daarop samen een reis langs de Engelse en Schotse kust maken. Dat lijkt ons heerlijk.’’

Markant ondernemer

Overbuurman Henk Huiskamp van restaurant De Slimmerick zegt het vertrek van de heer en mevrouw Bosch te betreuren. Hij noemt Bosch een markant ondernemer die de boekhandel op geheel eigen wijze leidde. Huiskamp wijt de steeds verder toenemende leegstand in het centrum vooral aan het ‘internet-winkelen’.