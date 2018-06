De brandweer van Vaassen heeft gisteren duizenden liters water in een poel op de heide bij Gortel gepompt. Dat gebeurde op verzoek van boswachter Jan Huttinga van het Kroondomein, die geconstateerde dat het vennetje flink aan het uitdrogen was. De poel vormt een leefgebied voor meerdere, veelal zeldzame, diersoorten.

Voor zeker één dier kwam de reddingsactie echter te laat. Huttinga vond eerder maandag een doodgereden ringslang in de berm langs de Vierhouterweg. De boswachter: ,,Een mooi dier. Was 92 centimeter lang. Echt zonde. Het was te droog voor de slang geworden en deze was noodgedwongen op zoek naar een natter leefgebied.’’

Huttinga nam direct contact op met de brandweer: ,,In het verleden heb ik dat ook al eens gedaan. Die jongens weten de weg hier. Dat werkt perfect.’’ Postcommandant Bas Treffers van de Vaassense brandweer laat weten dat ze gisteren ruim 16.000 liter water naar de hei hebben gebracht. ,,We proberen dit, zolang het droog is, met enige regelmaat te doen’’, aldus Treffers.

Zompig

De boswachter is er blij mee. Hij heeft er alweer een kijkje genomen. Met de laarzen aan: ,,Het is er weer goed nat en lekker zompig.’’ Naast ringslangen komen in het gebied adders, heidekikkers, salamanders en zelfs rugstreeppadden voor. Huttinga: ,,Allemaal dieren die op de Rode Lijst van bedreigde soorten staan. Daarom is het fijn dat de brandweer zo de natuur een handje helpt.’’