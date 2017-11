Boze bewoners chaletpark bestormen gemeentehuis Epe

VideoTientallen bewoners van chaletpark De Beekhorst in Epe zijn vanavond het gemeentehuis in die plaats binnengevallen. De actievoerders vinden dat de gemeente te streng controleert en te hard optreedt tegen permanente bewoning. ,,Ik moet straks dit park verlaten, maar waar moet ik heen met mijn vrouw en kindje van drie?!”

De ruzie tussen een grote groep bewoners en de eigenaren van De Beekhorst aan de ene kant, en de gemeente Epe aan de andere kant, is een langlopend conflict. ,,Dit speelt al zeker negen jaar”, foetert Angelique Petersen. Zij voert het woord namens de veelal buitenlandse actievoerders. Het gaat voornamelijk om arbeidsmigranten uit landen als Roemenië en Polen. Deze werknemers gaan vanuit het park in Epe naar allerlei delen in het land om te werken.

Dwangsommen

Volledig scherm Het protest werd buiten nog even voortgezet. © Adi Chiriac Maar de gemeente Epe wil niet dat mensen lange tijd op het vakantieterrein wonen. Dat zou het toerisme in de weg zitten. Veel bewoners kregen de afgelopen tijd daarom brieven dat ze moeten vertrekken. Chiriac Adi komt uit Roemenië, maar heeft een vast contract bij een slachthuis in Utrecht. ,,Ik krijg brieven dat ik moet betalen. Dwangsommen van 5000 euro. Maar ik woon hier met mijn vrouw en kindje van drie. Waar moet ik heen?! Ik kan een kind niet op straat laten leven.”



Hij en tientallen andere bewoners vinden bovendien dat de gemeente veel te streng controleert op het park. ,,Andere chaletparken krijgen nauwelijks bezoek. Laat ze overal op de Veluwe dezelfde regels hanteren, want nu zijn wij de dupe”, zegt Petersen. Ze kreeg zelf overigens geen dwangsom binnen, maar komt graag voor haar medebewoners op.

Wapens

De gemeente Epe stelde eerder al dat er veel criminaliteit op De Beekhorst is. Bij een inval, eind vorig jaar, werden enkele wapens gevonden. Acht mensen werden aangehouden. ,,Maar ze controleren hier continu. Echt meerdere malen per week, ze hebben nog nooit wat gevonden wat echt niet door de beugel kan”, verzekert Petersen. De eigenaren van het park voeren al langer een juridische strijd met de gemeente, omdat ze de controles en dwangsommen zat zijn.

Vanavond was voor de bewoners de maat vol. Ze trokken naar het gemeentehuis in Epe en liepen de zaal binnen met spandoeken. ,,We hebben alle gesprekken met ambtenaren opgenomen. Er is ons beloofd dat ze opnieuw naar onze zaak gaan kijken”, zegt Petersen. ,,Als er niets verandert, dan gaan we gewoon opnieuw actievoeren.”

Chantal Tutein Nolthenius voerde namens de gemeente het woord. De actie verliep in haar ogen vreedzaam. ,,We hebben gezegd dat we er niet inhoudelijk op in konden gaan en dat ze een afspraak moeten maken met de verantwoordelijk wethouder, Robert Scholten.” Kort na die mededeling vertrokken de tientallen actievoerders weer.

Adi hoopt op een oplossing. ,,Ik werk hard en doe mijn best. Daar is toch niets mis mee? Er zijn gewoon te weinig betaalbare woningen waar ik met heel mijn gezin kan wonen. Maar die dwangsom betalen, dat lukt me al helemaal niet.”