Boze bewoners vakantiepark protesteren in gemeentehuis Epe

Chantal Tutein Nolthenius voerde namens de gemeente het woord. Volgens haar verliep de actie vredig. ,,We hebben gezegd dat we er niet inhoudelijk op in konden gaan en dat ze een afspraak moeten maken met de verantwoordelijk wethouder, Robert Scholten.’’

Daarmee namen de protestanten genoegen, omstreeks 19.45 uur stonden ze weer buiten. Het gemeentehuis in Epe is op woensdagavond standaard tot 20.00 uur geopend.

Dwangsommen

De eigenaar van De Beekhorst leeft al langere tijd in onmin met de gemeente Epe. Zo moest hij eerder dit jaar 25.000 euro aan dwangsommen betalen wegens het 'strijdig gebruik van een recreatieverblijf'. ,,Ze controleren hier drie keer per week. Dat is niet normaal. Er gaan nu weer vier huurders weg door die controles. Mensen willen dat niet. We worden gewoon kapotgemaakt. Ze willen me hier weg hebben. Dat blijkt ook wel uit die inval bij ons, eind vorig jaar'', klaagde Van Zuuk in mei.