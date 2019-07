‘Het wordt nog wat in Vaassen’

Het wordt geen kantine voor arbeiders die er hun twaalfuurtje nuttigen zoals destijds bij Vulcanus en de Aluminium Industrie. Wel worden er levensgrote zwart-witfoto’s op een muur afgebeeld en zullen er meubels staan die aan deze tijd doen herinneren. Moderne kleuren en een moderne inrichting staan daarmee in schril contrast. Eigentijds, sfeervol, gezellig, knus, toegankelijk, passend bij het ‘nieuwe’ Vaassen. Dat is wat ‘De Industrie’ zal worden, wat het project belooft en wat de Vaassenaren hopen. Ook al moet er tijdens de bouwvak worden doorgewerkt om het project voor het begin van het nieuwe sportseizoen gereed te hebben, vandaag ligt het werk stil. Nadat het Vaassens Fanfarecorps er zijn laatste repetitie heeft gehouden, zijn de deuren afgelopen maandag voor bezoekers gesloten en hebben werklieden het heft in handen genomen.

‘Klusjesman’ Sjaak Bouwmeester veegt de vloer zodat er volgende week in de aangrenzende Beukezaal toch kan worden gebridged en de toiletten via de toekomstige ‘De Industrie’ toegankelijk zijn. Zelfs is er een noodbar ingericht voor koffie en een drankje. ,,Er komt een houten stamtafel, een verrijdbaar scherm om de ruimte naar believen in te kunnen delen, een nieuwe bar met een achterkant van repotegeltjes.” Bouwmeester: ,,Het moet voor jong en oud aantrekkelijk worden. Pas op,” roept hij waarschuwend. ,,De muren zijn gisteren gestuct!”

Met een blik naar buiten wijst hij naar het plein dat opnieuw bestraat is met tafels en banken langs de kant. De hoek van de Jan Mulderstraat en de Houtzagerstraat heeft een metamorfose ondergaan, die het aanzien van een plein oplevert. Geen Place de la Concorde, eerder een Place du Moulin of, in echt Voassens: Meule Ploatse. Rechts de ingang van De Wieken, er tegenover een parkeerplaats en links Daams molen met een gezellig terras. Twee horecagelegenheden vlak naast elkaar, is dat niet wat veel? Volgens Bouwmeester is het tegendeel het geval en wordt er goed samengewerkt. ,,We versterken elkaar en maken af en toe gebruik van elkaars spullen. Soms staat het plein vol motorfietsen van een club die bij de buren is neergestreken, soms lenen we onze tafels en stoelen uit.”