Brand in Eper Veste is als zuurstof voor bestuurlijke veenbrand die al bijna tien jaar sluimert

UPDATE Brand in meterkast zorgt voor giftige gassen: tientallen bewoners uit flat in Epe gehaald

20 februari Tientallen bewoners van een flat aan de Eper Veste in Epe hebben vannacht in allerhaast hun woning moeten verlaten. Een brand in een meterkast zorgde voor een giftige damp in het hele gebouw. De bewoners zijn door de brandweer opgevangen in een lagere bouwlaag. Twee bewoners zijn overgebracht naar het ziekenhuis.