Brand in meterkast zorgt voor giftige gassen: tientallen bewoners uit flat in Epe gehaald

Zeventien gifsoorten voor bollen­teelt; We­num-Wie­sel roept boer op matje

19 februari Op een omstreden bollenveld in Wenum-Wiesel zijn zeventien gifsoorten gebruikt om de teelt van gladiolen mogelijk te maken. Een daarvan is inmiddels verboden in Europa. Dat concluderen omwonenden uit onderzoek dat is uitgevoerd door een professioneel bureau. De dorpsraad Wenum-Wiesel reageert veroordelend. De bollenteelt gebeurt vlakbij kwetsbare natuur.