Brand onder carport slaat over naar drie woningen in Epe, wijk staat vol in de rook

Van Norel Epe krijgt geld van schouwburg Drachten

9 oktober De Van Norel Bouwgroep in Epe krijgt 750.000 euro van schouwburg De Lawei in Drachten. Het bouwbedrijf werd in juli in het gelijk gesteld door de Raad van Arbitrage voor de Bouw, en de schouwburg vecht het besluit niet aan.