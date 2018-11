Brand verwoest woonboerderij Emst: ‘Och, wat is dit erg’

VideoHet is zaterdagochtend iets voor negen uur. Aan de Smallertsweg in Emst is weinig over van de woonboerderij die in de voorgaande nacht in brand vloog. Klaas Prins kijkt ernaar, heeft de tranen in zijn ogen en slaat de hand voor zijn mond. ,,Verschrikkelijk.’’