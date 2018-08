Brandje in sportcentrum de Koekoek in Vaassen snel geblust

Geen wegwerk meer; eindelijk rust in Emst

3 augustus De werkzaamheden aan het project ‘Dorpsvernieuwing Hoofdweg Emst’ zijn eindelijk nagenoeg afgerond. Sinds deze vrijdag is aannemer Roelofs dan ook niet meer fysiek aanwezig in het dorp. In het najaar wordt alleen nog de nodige beplanting en groen aangebracht.