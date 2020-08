Brandweer Epe komt mannetje tekort voor uitruk: moeten alle vrijwilligers opkomen bij alarmering?

Eis tegen ex-agente voor lekken over wietonder­zoek Epe van cel- naar werkstraf

17 augustus Tegen een 38-jarige voormalige politieagente uit Arnhem is maandag in hoger beroep een werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf geëist voor het lekken van vertrouwelijke informatie, onder meer over het oprollen van een hennepkwekerij in Epe.