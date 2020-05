Brandweer redt spullen uit bedrijfsbusje bij autobrand in Vaassen

Vondst 7 dode shetlandpony’s bij Emst nog altijd omgeven door veel vragen

11 mei Er is nog veel onduidelijk over de vondst van meerdere dode pony’s bij een woning aan de Steenderbultweg in het buitengebied van Emst. Het gaat om zeven shetlandpony’s die al enige tijd in een stal op het terrein lagen.