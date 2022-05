Brandweer rukt massaal uit voor brand bij wattenschijfjesfabriek in Emst

Wereldmarktleider

Lemoine is een van oorsprong Frans familiebedrijf dat zich toelegt op de productie en verkoop van katoenen hygiënische en cosmetische producten. De tak in Nederland is wereldmarktleider in de productie van wattenschijfjes. In 2020 schakelde Lemoine razendsnel over naar de productie van chirurgische mondkapjes, toen daar wegens corona schreeuwende behoefte was. Bij het bedrijf in Emst werken 170 mensen.