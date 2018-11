Brandweer voorkomt overslaan brand op woning bij schuurbrand in Epe

Video's Aan sport verslaafde Manon vecht bij praktijk in Epe keihard tegen eetstoor­nis: 'Het is elke dag overleven’

4 november Ongezond bezig zijn met gezond eten en een constante dwang om te bewegen. Elke dag in de sportschool minimaal vijf uur trainen. Manon Kanon uit Epe kampt met orthorexia. Ze is in therapie bij Bodytolk, een therapie- en coaching praktijk in Epe die op eigen wijze eetstoornissen aanpakt en liet dit filmen door documentairemaakster Jessica Villerius voor een miniserie over eetstoornissen. ,,Het is elke dag overleven.’’