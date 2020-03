Brandweerman Harnold (52) uit Epe reed de wolf dood: ‘Ik ben er absoluut niet trots op’

Werkstraf voor 51-jarige Leidenaar vanwege helpen bij dumpen lichaam Nataschja uit Epe in sloot

18:15 Een 51-jarige man uit Leiden is veroordeeld tot een werkstraf van zestig uur, waarvan dertig uur voorwaardelijk, omdat hij behulpzaam was bij het verstoppen van het lichaam van Nataschja Scheeres uit Epe in een sloot. Het OM had een onvoorwaardelijke celstraf van vier maanden geëist.